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YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

19.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi - ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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