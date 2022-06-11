YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS öncesinde araştırılmaya başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT sınavlarının tamamlanmasıyla son bulacak. 2 gün boyunca sürecek olan sınavların öncesinde, son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava bir hafta kala YKS tarihi ve sınav süreleriyle alakalı sorgulama yapıyor. Peki, YKS ne zaman saat kaçta? 2022 YKS sınavına kaç gün kaldı? İşte TYT, AYT ve YDT sınav tarihi ve süresi.

YKS TYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecek.

YKS AYT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı sınav 180 dakika sürecek.

YKS YDT SINAVI SAAT KAÇTA?

YKS'nin son oturumu olarak yapılacak YDT sınavı ise saat 15.45'te başlayacak. ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav 120 dakika sürecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınavına sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınav tarihinin gelmesini bekliyor. Sınava girdikten hemen sonra artık tatile çıkma şansı bulacak olan öğrenciler, bir yandan da YKS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. 2022 YKS sonuçları bu yıl 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

