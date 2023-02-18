YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri!

YKS sınavının ne zaman yapılacağı ile başvuru tarihleri merak edildi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından okullar 20 Şubat'a dek tatil edilmiş bazı sınavların tarihinde de değişikliğe gidilmişti. Çok sayıda vatandaş internette "YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS ertelendi mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

YKS 2023 tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınav takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

