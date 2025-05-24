EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 TYT, AYT, YDT ne zaman? YKS sınav giriş belgesi sorgulama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın geleceğini şekillendirecek önemli bir adım. 2025 YKS için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine odaklandı. ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri netleşti. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, 2025 YKS hakkında merak edilen tüm detaylar…

YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 TYT, AYT, YDT ne zaman? YKS sınav giriş belgesi sorgulama
Sedef Karatay

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuran milyonlarca aday için hazırlıklarını sürdürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleşecek sınavın tarihleri ÖSYM tarafından açıklanırken, öğrenciler şimdi gözlerini sınav yerleri ve giriş belgelerine çevirdi.

images

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce ÖSYM tarafından erişime açılıyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan YKS oturumları için sınav giriş belgelerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Ancak, bu tarih ÖSYM’nin resmi duyurusuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Adayların, resmi açıklamaları takip etmek için ÖSYM’nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor. Konuya ilişkin güncellemeler, resmi duyuruyla birlikte haberimize eklenecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Adaylar, bu platform üzerinden sınav giriş belgelerini kolayca edinebilir. Belgede, adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon numarası ve sıra numarası gibi önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü, bu belgenin çıktısının alınması ve kimlik belgesiyle birlikte bulundurulması zorunludur.

thumbs_b_c_f0e90136cc5207d2ec2f58bee6e3e35b

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

2025 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre oturum tarihleri şu şekilde:

YKS 1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025

YKS 2. Oturum - Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025

YKS 3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025

SINAV ÖNCESİ TAVSİYELER

Adayların sınav yerlerini öğrenir öğrenmez sınav salonlarını ziyaret etmeleri, sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak için önemli. Ayrıca, giriş belgelerinin eksiksiz kontrol edilmesi ve sınav kurallarına uygun hazırlık yapılması gerekiyor. ÖSYM’nin sınav gününe ilişkin yayımlayacağı kılavuzu dikkatle incelemek, adayların süreci sorunsuz geçirmesine yardımcı olacak.

thumbs_b_c_73f44c16d9f3ea7b610993c1aec7bf09

2025 YKS’ye hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi?Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi?
YKS öncesi 4-4-4 tekniği çok iyi gelecekYKS öncesi 4-4-4 tekniği çok iyi gelecek

Anahtar Kelimeler:
Üniversite sınavı yks TYT - AYT - YDT sınavları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

Yanmış cesetleri bulunmuştu! Cinayeti itiraf etti, her şeyi bunun için yapmış

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk kararı! Avrupa'dan birçok talibi vardı...

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk kararı! Avrupa'dan birçok talibi vardı...

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.