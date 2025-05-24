YKS ne zaman? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2025 TYT, AYT, YDT ne zaman? YKS sınav giriş belgesi sorgulama

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuran milyonlarca aday için hazırlıklarını sürdürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleşecek sınavın tarihleri ÖSYM tarafından açıklanırken, öğrenciler şimdi gözlerini sınav yerleri ve giriş belgelerine çevirdi.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce ÖSYM tarafından erişime açılıyor. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan YKS oturumları için sınav giriş belgelerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Ancak, bu tarih ÖSYM’nin resmi duyurusuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Adayların, resmi açıklamaları takip etmek için ÖSYM’nin internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor. Konuya ilişkin güncellemeler, resmi duyuruyla birlikte haberimize eklenecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Adaylar, bu platform üzerinden sınav giriş belgelerini kolayca edinebilir. Belgede, adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon numarası ve sıra numarası gibi önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü, bu belgenin çıktısının alınması ve kimlik belgesiyle birlikte bulundurulması zorunludur.

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

2025 YKS, üç oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre oturum tarihleri şu şekilde:

YKS 1. Oturum - Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025

YKS 2. Oturum - Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025

YKS 3. Oturum - Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025

SINAV ÖNCESİ TAVSİYELER

Adayların sınav yerlerini öğrenir öğrenmez sınav salonlarını ziyaret etmeleri, sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak için önemli. Ayrıca, giriş belgelerinin eksiksiz kontrol edilmesi ve sınav kurallarına uygun hazırlık yapılması gerekiyor. ÖSYM’nin sınav gününe ilişkin yayımlayacağı kılavuzu dikkatle incelemek, adayların süreci sorunsuz geçirmesine yardımcı olacak.

2025 YKS’ye hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz!