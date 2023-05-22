YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

YKS 2023'e geri sayım devam ederken sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. Sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İşte 2023 YKS hakkında detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.



