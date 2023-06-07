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YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

07.06.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş belgesi ve sınav yerleri 2023 yılında da merak ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2023 için son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla beraber sınav yerleri de belli oldu. Peki, YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

YKS 2023'e geri sayım devam ederken sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulamaları hız kazandı. Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek. Sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM AİS sorgulama ekranı ile 2023 YKS hakkında detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

yks

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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