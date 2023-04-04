YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM AİS ekranı!

YKS sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 8 Mart itibarıyla başlayan 23 Mart tarihinde sona ereen başvuru sürecinin ardından geç başvurular da dün itibarıyla sona erdi. YKS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den konuya dair açıklama bekleniyor. İşte YKS sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı...

YKS SINAV YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri açıklanmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı 3 oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023

YKS (AYT) - 18.06.2023

YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak.

