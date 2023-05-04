YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav yeri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. YKS sınav giriş belgeleri henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversite sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası YKS sınav giriş belgeleri erişime açılacak.
YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:
YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023