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  4. YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav yeri sorgulama ekranı

YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav yeri sorgulama ekranı

04.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav yerleri; 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS sınav yerleri konusunda bilgi edinmek isteyenler ÖSYM'nin internet sitesinde konuya dair bir duyuru olup olmadığını inceliyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan YKS sınav yeri sorgulama ekranı...

YKS SINAV YERLERİ 2023: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ÖSYM ile AYT, TYT ve YDT sınav yeri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. YKS sınav giriş belgeleri henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversite sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası YKS sınav giriş belgeleri erişime açılacak.

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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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