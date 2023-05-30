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YKS SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak 2023? Sınava kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!

30.05.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav yerleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını öğrenmek için ÖSYM tarafından yapılan son duyuruları inceliyor. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla beraber sınav yerleri de belli olacak. Peki, YKS sınav sınav yeri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2023?

YKS SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak 2023? Sınava kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!

YKS sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi internette "2023 YKS sınav sınav yeri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. İşte YKS sınav yerleri ile ilgili detaylar...

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YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YKS sınav yerleri için en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanma yapılması bekleniyor.

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YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS OTURUM TARİHLERİ 2023

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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