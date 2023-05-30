YKS SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak 2023? Sınava kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de!

YKS sınav yerleri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok kişi internette "2023 YKS sınav sınav yeri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. İşte YKS sınav yerleri ile ilgili detaylar...
YKS sınav yerleri için en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanma yapılması bekleniyor.
TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:
YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023