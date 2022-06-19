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YKS sınavı saat kaçta bitecek? 2022 YKS (AYT - YDT) sınavı ne zaman ve saat kaçta bitiyor?

19.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 milyon aday YKS sınavında ter döküyor. Sınavın biteceği saat ise vatandaşlar ve sınava giren adayların aileleri tarafından merak edildi. Sınav süreleri ve sınavların başlayacağı saat ÖSYM tarafından her oturum için paylaşıldı. Peki YKS sınavı ne zaman bitecek? 2022 YKS (AYT - YDT) sınavı saat kaçta bitiyor? İşte merak edilenler...

YKS sınavı saat kaçta bitecek? 2022 YKS (AYT - YDT) sınavı ne zaman ve saat kaçta bitiyor?

"YKS sınavı saat kaçta bitecek?" sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca aday heyecanla beklediği 2022 (TYT, AYT, YDT) YKS sınavının ilk oturumuna önce gün girmişti. İkinci ve üçüncü oturum ise bugün gerçekleşiyor. Peki YKS kaçta bitecek?

YKS SINAVI KAÇTA BİTECEK?

Heyecanla beklenen YKS sınavı bugün ikinci ve üçüncü oturumuyla gerçekleşiyor. Milyonlarca aday sınavda ter dökerken aileler de adayların sınavdan ne zaman çıkacağını sorguluyor. İlk oturum 18 Haziran tarihinde saat 10.15'te başlamış ve sınav toplam 165 dakika sürmüştü. İkinci oturum ise bugün yani 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.15'te başladı, sınavda adaylara 180 dakika süre verilecek. Sınav 13.15'te sona erecek.

Üçüncü oturum da yine bugün, 19 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Üçüncü oturuma katılım sağlayacak olan adaylar saat 15.45'te sınava alınacak.

2022 YKS sınavı toplamda 3 oturumdan oluşmakta. Bu oturumlar şu şekilde:

TYT - Temel Yeterlilik Testi

AYT --Alan Yeterlilik Testi

YDT - Yabancı Dil Testi

Sınavın yüzde 70'i, YKS'ye düzenli hazırlanan tüm adaylar tarafından rahatlıkla çözülebilecek tarz sorulardan oluşurken, %10'u daha kolay sorulardan oluşacak.

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