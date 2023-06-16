YKS SINAVI TARİHİ VE SAATİ 2023: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

YKS sınavının ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ÖSYM'den konuya dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler için 17 Haziran 2023 cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 18 Hazian 2023 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri yayımlandı. İşte, ÖSYM'nin YKS sınav giriş belgesi ekranı...

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve açık oldukları saatleri duyurdu.

2023-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri için tıklayınız

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar: