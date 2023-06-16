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YKS SINAVI TARİHİ VE SAATİ 2023: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

16.06.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken üniversite hayali kuran birçok kişi TYT, AYT ve YDT oturumlarının sürelerini araştırmaya başladı. ÖSYM'den konuya dair açıklama yapıldı. Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri yayımlanırken Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na katılacak tüm öğrencilere başarı dilekleri iletildi. Peki, YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte YKS sınavı tarihi ve saati....

YKS SINAVI TARİHİ VE SAATİ 2023: YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor?

YKS sınavının ne zaman, saat kaçta? Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler ÖSYM'den konuya dair yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olan öğrenciler için 17 Haziran 2023 cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 18 Hazian 2023 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri yayımlandı. İşte, ÖSYM'nin YKS sınav giriş belgesi ekranı...

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YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ÖSYM sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve açık oldukları saatleri duyurdu.

2023-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri için tıklayınız

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, konuya ilişkin kısmı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir)
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