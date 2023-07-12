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YKS SONUÇLARI 2023 OSYM.GOV.TR: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? Gözler ÖSYM sınav sonucu ekranında

12.07.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları için açıklama ÖSYM tarafından yapılacak. 17 Haziran'da yapılan TYT, 18 Haziran'da tamamlanan AYT ve YDT oturumlarına giren öğrencilerin gözü ÖSYM'ye çevrildi. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi başlamış olacak. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak kaç gün kaldı? YKS tercih tarihi belli oldu mu? İşte 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS sonuçları için ÖSYM tarafından 'tarih' açıklaması yapıldı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Önceki sınavlar baz alındığında TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınav sonucunun erken açıklanma ihtimali de bulunuyor. Üniversite hayali kuran kişiler sık sık sonuc.osym.gov.tr sayfasını inceliyor. Tercih süreci sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. Bu süreçte adaylar taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamalarını inceleyecekler. 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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