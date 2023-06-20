YKS SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ekranı ile YDT, AYT, TYT sonuç sorgulama

YKS sonuçları ile ilgili yapılan araştırmalar 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumları sonrası hız kazandı. YKS sonuçları tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonucuna dair detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçları önümüzdeki ay adayların erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için henüz açıklama yapılmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12:00 ile 15:00 arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri için tarihler de sonuçların ardından belli olacak.

YKS SINAVINFA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihleri için adayların 24 hakkı bulunuyor.

