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YKS SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ekranı ile YDT, AYT, TYT sonuç sorgulama

20.06.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite öğrencisi olmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası gözler sonuç ve tercih tarihine çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ekranı ile YDT, AYT, TYT sonuç sorgulama

YKS sonuçları ile ilgili yapılan araştırmalar 17 Haziran'da yapılan TYT ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumları sonrası hız kazandı. YKS sonuçları tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonucuna dair detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçları önümüzdeki ay adayların erişime açılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için henüz açıklama yapılmadı. YKS sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 12:00 ile 15:00 arasında yayımlanması bekleniyor.

YKS tercihleri için tarihler de sonuçların ardından belli olacak.

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YKS SINAVINFA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihleri için adayların 24 hakkı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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