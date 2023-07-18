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  4. YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM ve sonuc.osym.gov.tr 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranında

YKS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Gözler ÖSYM ve sonuc.osym.gov.tr 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranında

18.07.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika açıklaması üniversite sınava giren kişiler tarafından heyecanla bekleniyor. YKS her sene merkezi olarak düzenleniyor. Üniversite sınavı başvuruları bu sene mart ayında alındı. Sınav AYT, TYT ve YDT oturumları ise 17-18 Haziran'da yapıldı. Şimdi gözler TYT, AYT, YDT sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. YKS 2023 sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite sınavına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar bu hafta erişime açılacak. Üniversite sınavı sonuçları adaylar tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

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ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

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Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

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YKS TABAN PUANLARI 2022

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranıDGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
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Üniversite sınavı YKS sonuçları yks yks sınav sonuçları

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