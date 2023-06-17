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YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

17.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları 2023 tarihine dair araştırmalar yoğunlaştı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. 3 milyon 498 bin 18 adayın ter dökeceği YKS sınavı sonrası sonuçların açıklanması heyecanla beklenecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu...

YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tüm öğrenciler ve velilerin gündeminde. Üniversite hayali için sınava katılacak olan 3 milyon 498 bin 18 aday heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları takvime göre temmuz ayında ilan edilecek. Peki, YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz’da adaylara duyurulacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022'den itibaren YKS'de baraj uygulamasını kaldırdıklarını hatırlatarak, "Yaptığımız bu düzenlemeyle YKS bir eleme sınavı olmaktan çıkmış, başarıya dayalı sıralama sınavına dönüşmüştür. Bunun yanı sıra sınav sürelerinin uzatılmasıyla öğrencilerimizin yaşadığı stres de azalmıştır.

Barajın kaldırılmasıyla daha da önemlisi gerek ön lisans gerekse lisans programlarını tercih edecek adayların sayısı artmıştır. Tercih havuzu büyüdükçe kalite yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırırsak, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüyoruz" dedi.

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