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YKS SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları

09.07.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapacaklar. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen 2023 YKS sınav sonuçları ekranı...

YKS sonuçları merakla bekleniyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından üniversite sınavı tamamlanmış oldu. Sınava katılım gösteren üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek 'sınav sonucu' açıklamasında. Öte yandan tercih tarihleri, tercih kılavuzu ve kontenjanlar da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen 2023 YKS sınav sonuçları ekranı ve tercih kılavuzuna ilişkin detaylar...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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