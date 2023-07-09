YKS SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları

YKS sonuçları merakla bekleniyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından üniversite sınavı tamamlanmış oldu. Sınava katılım gösteren üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek 'sınav sonucu' açıklamasında. Öte yandan tercih tarihleri, tercih kılavuzu ve kontenjanlar da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen 2023 YKS sınav sonuçları ekranı ve tercih kılavuzuna ilişkin detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

