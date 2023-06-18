YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM'den beklenen haber geldi! İşte YKS 2023 sorular ve cevapları

YKS 2023 sınav soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanıcıların saat 18.00 itibariyle soru ve cevaplara erişebileceği bildirildi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda '2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı' ifadelerine yer verildi.

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MARATON SONA ERDİ

YKS için yürütülen maraton 17-18 Haziran(dün ve bugün) yapılan TYT, AYT ve YDT sınavları ile sona erdi. Üniversiteye girmek isteyen milyonlarca aday, ÖSYM'nin açıkladığı sınav soru ve cevaplarını araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) geçtiğimiz gün yapıldı.

Bugün ise AYT ve YDT sınavları gerçekleştirildi. Saat 18.00 itibariyle erişime açılan soru ve cevaplara ilgi oldukça büyük oldu.



