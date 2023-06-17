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YKS soruları sosyal medyayı salladı! YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 'Mona Rosa' ve 'Ihlamurlar çiçek açtığı zaman' soruları gündem oldu

17.06.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken, onları bekleyen veliler ise dışarıda ter döktüler. Sınavın ardından YKS'de çıkan sorular gündem oldu. Sınava katılan adaylar, Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler testlerinden oluşan TYT'ye dair yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 'Mona Rosa' ve 'Ihlamurlar çiçek açtığı zaman' soruları ise çok konuşuldu.

YKS soruları sosyal medyayı salladı! YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 'Mona Rosa' ve 'Ihlamurlar çiçek açtığı zaman' soruları gündem oldu

YKS 2023 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile bugün başladı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetildi ve 165 dakika verildi. YKS'nin ilk oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sınavı katılan adaylar sorular hakkındaki yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. Türkçe sorularındaki paragrafların uzunluğu ve matematik sorularının zorluğu gündem oldu.

SORULAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sınavın zor olup olmadığını merak edenler sosyal medyadaki YKS yorumlarını incelemeye başladılar. Sınava katılan adaylar ise sınav hakkındaki görüşlerini kendi hesaplarında paylaşmaya başladılar. YKS'de çıkan bazı sorular sosyal medyayı salladı.

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**Sosyal medyada YKS sınav soruları hakkında yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Sınavda genel olarak zorlanmadım. 100 dakikada falan tüm sınavı bitirmiştim. Ama bir Mona Roza sorusu vardı. 20 dakika üzerinde düşünüp işaretlemeden kağıdı verip çıktım."

"Mona Rosa sorusunda beynini kaybetmeyen var mı ya?"

"Herhalde bu sınavında en meşhur sorusu "ıhlamurlar çiçek açtığı zaman" herkesin ağzında bu soru. "

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"Maskelenmiş depresyon sorusu beni mahvetti."

"45 tane felsefe sorusu çözdüm inanamıyorum. Bir Türkçe bu kadar felsefik olamaz."

"Sınava 3. girişim ve ilk defa Türkçe bu kadar zordu."

"Sınav fenaydı fena matematikteki o florasan sorusu var ya en az 20 dakika bakıştık onunla."*

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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