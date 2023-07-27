YKS SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2023: 4 senelik AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS sözel bölümlerin taban puanları 27 Temmuz 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 4 senelik AYT sözel puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, YKS'de AYT sayısal puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması hakkına bilgiler...

AYT SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

YKS sözel bölümleri 2023, AYT TS puanı ile alan bölümler, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ardından ÖSYM'nin puanları erişime açmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı.

Sözel puan türü ile öğrenci alan lisans programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ 2023 (LİSANS)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetimi

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve İletişim

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili ve Edebiyatı

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.





