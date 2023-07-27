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  4. YKS SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2023: 4 senelik AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2023: 4 senelik AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması

27.07.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sözel bölümlerin taban puanları 2023 üniversite tercih süreci nedeniyle araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından bugün tercih süreci nihayet başlıyor. Birçok kişi bu nedenle internette 4 senelik AYT sözel puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, 2023 YKS sözel bölüm taban puanları...

YKS sözel bölümlerin taban puanları 27 Temmuz 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 4 senelik AYT sözel puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, YKS'de AYT sayısal puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması hakkına bilgiler...

AYT SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

YKS sözel bölümleri 2023, AYT TS puanı ile alan bölümler, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ardından ÖSYM'nin puanları erişime açmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı.

Sözel puan türü ile öğrenci alan lisans programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SÖZEL İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS PROGRAMLARI

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YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ 2023 (LİSANS)

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjan 2020 belli oldu mu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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