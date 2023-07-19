YKS TABAN PUANLARI 2023: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de

YKS taban puanları 2023 günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı tercih süreci, sonuçların yayımlanmasının ardından başlayacak. Adaylar YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih yapacaklar. İşte, YKS taban puanları ile ilgili merak edilenler...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ Mİ?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.