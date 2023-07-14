YKS TABAN PUANLARI 2023: YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, sınav sonuç tarihinin yaklaşması ile birlikte adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçlarını 20 Temmuz tarihinde erişime açması bekleniyor. Üniversite öğrencisi olma hayali kuran birçok kişi "Hangi üniversite, kaç puanla alıyor?" sorusuna yanıt arıyor. YKS taban puanları merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli mi? İşte detaylar...

YKS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.