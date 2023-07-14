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YKS TABAN PUANLARI 2023: YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

14.07.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS taban puanları, Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren kişiler tarafından merak konusu oldu. Sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak. Peki, YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS taban puanları ile ilgili merak edilenler...

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, sınav sonuç tarihinin yaklaşması ile birlikte adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçlarını 20 Temmuz tarihinde erişime açması bekleniyor. Üniversite öğrencisi olma hayali kuran birçok kişi "Hangi üniversite, kaç puanla alıyor?" sorusuna yanıt arıyor. YKS taban puanları merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli mi? İşte detaylar...

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YKS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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