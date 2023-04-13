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YKS TARİHİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı!

13.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman? Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. TYT, AYT, YDT oturumlarının süreleri de merak edilen bir diğer unsur oldu. ÖSYM'de 8 Mart itibarıyla başlayan ve 23 Mart tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından geç başvurular da 3 Nisan'da bitti. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

YKS TARİHİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ÖSYM açıkladı!

YKS sınav tarihi için geri sayım devam ederken birçok kişi de sınav giriş belgeleri ile ilgili araştırma yapıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleştirilecek. İşte 2023 YKS ile ilgili detaylar...

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS sınavı bu sene 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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