EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

11.06.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. ÖSYM tarafından; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak sınava girecek olan öğrenciler konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri...

YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

YKS tarihi ve sınav yerleri yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2023 için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

S3

YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

yks

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKYS sınav sonuçları açıklandı!EKYS sınav sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
yks saat kaçta yks tarihi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI 2023: YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı!

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURULARI 2023: YKS ulaşım ve barınma desteği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM açıkladı!

Ege Bölgesi ilçeleri haritası sınırları nasıl?

Ege Bölgesi ilçeleri haritası sınırları nasıl?

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.