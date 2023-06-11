YKS TARİHLERİ 2023: YKS ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte ÖSYM takivimi ile TYT, AYT, YDT oturumları gün ve saatleri

YKS tarihi ve sınav yerleri yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2023 için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.