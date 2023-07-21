YKS TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Geri sayım başladı!

YKS tercih kılavuzu ile ilgili geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun aylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandığı belirtildi. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ile YKS tercih kılavuzu ve ayrıntıalr...

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

YKS tercih kılavuzu için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

