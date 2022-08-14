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YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

14.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından YKS yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bir çok üniversite adayı tarafından merak konusu oldu. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos tarihinden önce açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

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