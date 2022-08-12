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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

12.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları, üniversite sınava giren adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından ÖSYM'nin YKS tercih sonuçları ile ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çok sayıda aday arama motorlarında "YKS tercih sonuçları açıklandı mı", "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

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