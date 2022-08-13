YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı için tüm dikkatler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bilgileri ile gerçekleşen üniversite tercih maratonunun ardından, YKS sonuçları için geri sayım başladı. Başvuruların üzerinden geçen süre ile beraber sonuçlar için beklentiler artarken, adaylar sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Bu sene üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacak olmasından dolayı sonuçların önümüzdeki hafta ilan edilmesi bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihlerinin 22 Ağustos'ta başlayacağı yer alıyor. Bu bilgilere göre tercih sonuçlarının en geç 21 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor.

Üniversite tercihleri geçtiğimiz yıl 5 Ağustos ve 20 Ağustos tarihleri aralığında alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

