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YKS TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite tercihleri/YKS tercihleri başladı mı?

18.07.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih tarihleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite tercihleri/YKS tercihleri başladı mı? İşte detaylar...

YKS TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite tercihleri/YKS tercihleri başladı mı?

YKS tercih tarihleri ve tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Üniversite tercihleri/YKS tercihleri başladı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS tercih kılavuzu ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden duyurulacak.

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