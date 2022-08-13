YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, güzel bir üniversitede okuma hayali kuran binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos tarihinden önce açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

