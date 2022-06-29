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YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? YKS tercihleri hangi tarihte, nereden yapılacak?

29.06.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınava giren öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 18 Haziran Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. Vatandaşlar konuya ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? YKS tercihleri hangi tarihte, nereden yapılacak? İşte detaylar...

YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? YKS tercihleri hangi tarihte, nereden yapılacak?

YKS tercihleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 20 Temmuz'da belli olacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? YKS tercihleri hangi tarihte, nereden yapılacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihlerinin başlayacağı tarih ile ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmedi.

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YKS tercihleri için öncellikle sonuçların açıklanması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS sorularının ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.

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18 Haziran Cumartesi günü tamamlanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Pazar günü yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına ise, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" adresinden ulaşabilirsiniz.

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YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Yabancı Dil Testi (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

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YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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