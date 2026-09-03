YKS tercihlerinde ezber bozuldu! Puanı diş hekimliğine yetenler bile bu bölümü seçti

YKS'de tercih maratonu sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Tercih sürecinde öğrenciler ve aileleri, geçtiğimiz yılların aksine yeteneğe uygun meslekler yerine iş garantili meslek seçimlerine yöneldi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 43 bin sıralama ile tıp fakültesine yerleşilirken, bu yıl rakam 32 binlere kadar geriledi. Öğrenciler ve aileleri ‘Sevdiğim mesleği yapayım' anlayışından ‘Önce işimi garantiye alayım' anlayışına yöneldi.

Tercih sürecinde öğrencilerle yakından ilgilenen ve geleceklerine yön verecek tercihleri hazırlamalarında yardımcı olan Yakın Doğu Üniversitesi Diyarbakır Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, YKS tercihlerini ve süreci değerlendirdi. Yoğun bir tercih süreci geçirdiklerini kaydeden Sevda Aktan, ''Bu sene, geçtiğimiz yıllara oranla tercih süreci çok daha yoğun ve detaylandırmalı geçti. Önceki senelerde öğrenci de veli de meslek seçimlerinde yeteneği baz alıyordu. Bu süreçte sadece iş garantisinden ziyade yeteneklerini göz önünde bulunduruyordu. Fakat bu dönem işlerin biraz değiştiğini gözlemledik. Öğrenciler yeteneklerine uygun meslek seçimlerinden ziyade daha çok okul bittikten sonra hemen işe girebileceği mesleklere ilgi göstermeye başladı. ‘Sevdiğim mesleği yapayım' anlayışından ‘Önce işimi garantiye alayım' anlayışına doğru bir kayış görülüyor. 2025'te 42 bin 43 bin sıralamayla tıp fakültesine yerleşilirken bu sıralama 2026 yılında 32 binlere kadar yükseldi. 22 bin sıralama ile özel üniversite tercihi yapmayan öğrenciler de açıkta kaldı. Meslek seçimi sıralamasında sağlık alanlarında tıp fakültesi, hemşirelik, ebelik gibi meslekler ön plana çıktı. Sıralaması diş hekimliği fakültesi yeten öğrenciler hemşirelik fakültesini tercih etti. Atanma beklentisi eğitim süresi ve maliyeti kamu güvencesi meslek tercihi sıralamasını etkileyen önemli faktörlerden oldu. Meslek dinamikleri tamamen değişti, kişinin yeteneğine uygun meslek seçimi tamamen iş garantisi ve ne kadar yüksek para kazanabilirim haline dönüştü. Özellikle özel üniversite tercih eden öğrenciler ‘Okula harcadığım parayı ne kadar kısa zamanda geri kazanabilirim ona göre meslek tercihi yapmalıyım' algısıyla tercihi yapmaya başladı'' dedi.