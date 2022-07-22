YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları son durum!

Üniversite taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları listesi; YKS sonuçlarının ÖSYM'nin web sitesinde erişime açılması sonrası adaylar tarafından merak konusu oldu. Biz de sizler için adayların merak ettiği YKS taban puanlarına haberimizde yer verdik. 2 ve 4 yıllık tüm üniversiteler için YKS kontenjan kılavuzu, sıralamaları ve puanları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
|Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)
|TYT
|İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)
|TYT
2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|Bölüm
|Puan Türü
|Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)
|SAY
|Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Matematik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)
|SOZ
|Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Fizik - (Fen Fakültesi)
|SAY
|Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)
|DİL
|Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
|EA
|Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)
|SAY
|Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
|SAY
|Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))
|EA
4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS birincisi merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu.
YKS birincisi ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022-YKS Birincilerimizin İlleri
TYT: Kocaeli
AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."
Üniversite sınavı birincisi TYT'de Kocaeli'den AYT sayısalda Kayseri'den, AYT eşit ağırlıkta İzmir'den, sözel de ise Kayseri'den çıktı.
YKS sınavının 3. oturumu olan YDT ise durum şu şekilde:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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