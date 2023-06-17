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YKS'ye bu yıl kaç kişi girdi? AYT, YDT, TYT 2023 YKS sınavına kaç kişi başvurdu?

17.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'de ilk oturumun tamamlanmasının ardından adaylar sınava kaç kişinin katıldığını merak etmeye başladılar. Bu kapsamda YKS'ye bu yıl kaç kişi girdi? AYT, YDT, TYT 2023 YKS sınavına kaç kişi başvurdu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin 135 dakika olan sınav süresi bu yıl 165 dakika olarak uygulandı. TYT, bugün saat 13.00 itibari ile sona erdi.

YKS'ye bu yıl kaç kişi girdi? AYT, YDT, TYT 2023 YKS sınavına kaç kişi başvurdu?

YKS'ye bu yıl kaç kişinin girdiği ve başvuru sayısı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulandı. TYT, bugün saat 10.15 itibari ile başlayıp, 13.00 itibari ile sona erdi.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavları üç oturum şeklinde 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

YKS'ye giren öğrenci sayısı, sınavların tamamlanmasının ardından açıklanacak.

sınav

AYT, YDT, TYT 2023 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. Sınava giren kişi sayısı sınav sonrası resmi olarak açıklanacak. Ancak 3 milyon 300 binden fazla adayın sınava katılması bekleniyor.

sınav 1

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 527 bin 463

Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 2 milyon 573 bin 136

Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 338 bin 14

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