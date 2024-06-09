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YKS'ye giren gencin açıklaması gündem oldu! "Aklım Fenerbahçe'ye gitti"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.06.2024 18:22
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Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi yakından takip edilirken YKS'ye giren bir öğrencinin sınav sonrası yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Sınav ile ilgili düşüncesi sorulan genç "Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var. Aklım ona da gitti" dedi.

YKS'ye giren gencin açıklaması gündem oldu! "Aklım Fenerbahçe'ye gitti"

Türkiye'de gündem Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi oldu. Dün Aziz Yıldırım ve Ali Koç katıldıkları canlı yayında kozlarını paylaştı. Tüm Türkiye'nin odaklandığı canlı yayın reyting rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bugün üniversiteye giriş sınavı olan YKS'nin ikinci kısmı yapıldı. Bir öğrencinin sınav sonrası yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

"AKLIM FENERBAHÇE'YE GİTTİ"

Sınav ile ilgili düşüncesi sorulan öğrenci "Normalde yapabileceğim soruları yapamadım. Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi var. Aklım ona da gitti. Bizim hayatımız Fenerbahçe." açıklamasını yaptı.

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