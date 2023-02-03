YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? YKS parası ne zaman yatırılıyor? 2023 ÖSYM sınav takvimi

YKS ne zaman yapılacak milyonlarca öğrenci merak ediyor.Sınav tarihlerinin açıklanmasıyla heyecanlı geri sayım kaldığı yerden devam etmeye başlayacak. Sınava girecek adaylar 'YKS sınav sayacı' gibi uygulamalarla sınava kaç gn kaldığını takip ediyorlar. ÖSYM'den sınav tarihi ile ilgili açıklamanın gelmesini bekleyen öğrenciler için heyecan iyice arttı. Peki YKS'ye kaç gün kaldı, ne zaman yapılacak? YKS parası ne zaman yatırılıyor? İşte ayrıntılar...

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler sınava kaç gün kaldı merak ediyorlar. ÖSYM 2023 takvimi geri çekildi. Şu an için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor.

2023 Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte ÖSYM YKS tarihini de açıklayacak. ÖSYM'den resmi açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizden bulabileceksiniz.

YKS PARASI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

YKS parası ne zaman yatırılıyor konusu ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Sınav tarihinin netleşmesi halinde başvuru tarihleri de açıklanacak.

Şu an için net bir tarih olmadığından dolayı YKS ücretleri ne zaman yatırılacak net bir bilgi bulunmuyor.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Sınava girecek adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. Fakat 2023 ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.'' ifadelerine yer verildi.





