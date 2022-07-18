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YKS'ye kaç kişi girdi 2022? YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak? İşte üniversite tercihi yapacak kişi sayısı...

18.07.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'ye kaç kişinin girdiği sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS'ye kaç kişi girdi 2022? YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak? İşte üniversite tercihi yapacak kişi sayısı...

YKS'ye kaç kişi girdi 2022? YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak? İşte üniversite tercihi yapacak kişi sayısı...

YKS'ye kaç kişinin girdiği sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında "YKS'ye kaç kişi girdi 2022?", "YKS'de kaç kişi üniversite tercihi yapacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte üniversite tercihi yapacak kişi sayısı...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

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