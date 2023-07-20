YKS'ye kaç kişi girdi? 2023 YKS'ye giren öğrenci sayısı ne kadar oldu? Üniversite sınavına katılan öğrenci sayısı

YKS sınavına kaç öğrencinin katıldığı merak konusu oldu. YKS sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Üniversite tercih döneminde adaylar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alıp tercih yapacaklar. Birçok kişi internette "2023 YKS'ye kaç kişi girdi?" sorusunu araştırıyor. İşte YKS'ye katılan öğrenci sayısı...

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2023?

YKS'ye bu yıl başvuruda bulunanların sayısı şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvuru sayısı 3 milyon 527 bin 463

Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvuru sayısı 2 milyon 573 bin 136

Yabancı Dil Testi (YDT) başvurusu sayısı 338 bin 14

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçlarına ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



