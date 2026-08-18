EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Ufuk Dağ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 1

"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir.

Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum."

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ELEKTRONİK KAYITLAR 24-26 AĞUSTOS'TA YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okullar açılmadan velilere kötü haber! Okullar açılmadan velilere kötü haber!
Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacakOkullarda yeni dönem! Bakan Tekin duyurdu: 30 bin kişi alınacak

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sonuç yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.