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YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

YKS'nin eşit ağırlık birincisinin hedefi bilgisayar mühendisliği

OSMANİYE (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık puan türünde Türkiye birincisi olan Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz, bilgisayar veya yazılım mühendisliğini hedeflediğini söyledi.

Evleksiz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın kabulü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, başarısını disiplinli çalışmayla elde ettiğini belirtti.

Başarının sihirli bir formülü olmadığını dile getiren Evleksiz, "Yeteri kadar tekrar ve bol bol test çözmek benim için yeterli oldu. Okulda öğrendiklerimi tekrar ettim. Kitapta olan bilgileri daha iyi öğrenmek için birçok kaynak araştırdım, arkadaşlarıma sordum." ifadelerini kullandı.

Evleksiz, üniversitede bilgisayar veya yazılım mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Vali Yılmaz da Evleksiz'in gösterdiği başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Evleksiz'e disiplinli çalışmaktan vazgeçmemesi tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnşallah hedeflerine ulaşacaktır, bizi her zaman gururlandıracaktır." dedi.

Vali Yılmaz, öğrenciye hediye vererek, anne ve babasının yanı sıra öğretmenlerini kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olan baba Turgut ve anne Sabiha Evleksiz ise çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını söyledi.

Vali Yılmaz'ın kabulünde, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile TOBB Fen Lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri de yer aldı.

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