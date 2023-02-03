Yoğun ağrılardan sonra apar topar ameliyata alındı! Merve Altınkaya, omurilik tümörü ameliyatı oldu

Aldatmak ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya'dan korkutan haber geldi. Oyuncu, yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.
Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu.
Snob Magazin'in haberine göre; yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.