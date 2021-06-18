Yoğun bakıma alınan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay kimdir? Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu

Kocaelispor’la sene başında 3 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kısa bir süre koronavirüs tedavisi de görmüştü. Koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren ve akciğerlerinde problem yaşayan Akçay, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mustafa Reşit Akçay, daha önce koronavirüsün ağırlaşması ile beraber son maçlarda takımın başında solunum cihazıyla birlikte yer almıştı. 1. Lige yükselen Kocaelispor’un sezon sonunda ise takımın başında yer alamamıştı.
Mustafa Reşit Akçay 12 Aralık 1958’de Trabzon’da doğdu. Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı.
Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.
1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Trabzonspor altyapısında beraber çalıştığı Giray Bulak tarafından çalıştırılan Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasıyla kendisi de görevinden ayrıldı.
Daha sonra Göztepe, Sakaryaspor ve Trabzonspor'da Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü üstlendi. 2001-02 Bulancakspor teknik direktörlüğünü üstlenerek ilk kez bu mevkide çalışmaya başladı. Bu görevinde bir sezon üstlendikten sonra sezon sonu takımdan ayrıldı.
Bunun ardından tekrar Giray Bulak'in yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı ve Giray Bulak'la beraber Antalyaspor ve Elazığspor'u çalıştırdı.
2006 yılından beri sadece teknik direktör olarak görev alan Mustafa Reşit Akçay, 2009-10 sezonunun 4. haftasında 2. Lig ekiplerinden Tavşanlı Linyitspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi. Ligin düşme hattından devraldığı takımı beklenmedik bir şekilde Play-off Şampiyonu yaparak 1. Lig'e yükseltmeyi başardı.
1.Lig ekiplerinden teklifler almasına rağmen, 10 Haziran 2011 tarihinde 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'un başına geçti.Takımıyla ligin ilk 7 haftası sadece 2 galibiyet alsa da 1461 Trabzon, sezon sonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'u zirvede bitirerek 1. Lig'e yükseldi.
27 Mayıs 2013 tarihinde bir gün önceki Trabzonspor'un 15. Genel Kurulunda başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirildi. Trabzonspor ile Avrupa Ligi'nde 12 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik almıştır. 10 Şubat 2014 tarihinde yönetimle görüştükten sonra sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
13 Temmuz 2015 tarihinde Osmanlıspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.Osmanlıspor'un başında çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçlarının 7'sinde de yenilgi yüzü görmemiştir.
18 Mart 2017 tarihinde Kasımpaşaspor karşısında 3-2 yenilgiden sonra istifa ettiğini açıkladı.2017-18 sezonu başında Aykut Kocaman'dan boşalan Konyaspor teknik direktörlük görevine getirilmiştir.
18 Ocak 2021 tarihi itibari ile Kocaelispor ile 30 Haz 2023 tarihine kadar anlaşma imzalamışt
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