Yoğun bakıma alınan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay kimdir? Mustafa Reşit Akçay sağlık durumu

Kocaelispor’la sene başında 3 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kısa bir süre koronavirüs tedavisi de görmüştü. Koronavirüsü ağır bir şekilde geçiren ve akciğerlerinde problem yaşayan Akçay, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Mustafa Reşit Akçay, daha önce koronavirüsün ağırlaşması ile beraber son maçlarda takımın başında solunum cihazıyla birlikte yer almıştı. 1. Lige yükselen Kocaelispor’un sezon sonunda ise takımın başında yer alamamıştı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR?

Mustafa Reşit Akçay 12 Aralık 1958’de Trabzon’da doğdu. Antrenörlük kariyerine İdmangücü kulübünde başladı, burada 8 yıl görev yaptı. Daha sonra Trabzonspor altyapısında göreve başladı.

Bu görevini dört yıl sürdürdü ve bu süre içerisinde Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi birçok yıldızın yetişmesinde katkısı bulundu. 1996 yılında Hollanda'ya giderek Ajax altyapısında 7 ay boyunca teknik direktörlük eğitimi aldı.

1996-97 sezonunda Trabzonspor'dan ayrılarak Trabzonspor altyapısında beraber çalıştığı Giray Bulak tarafından çalıştırılan Vanspor'da aynı görevi üstlendi. Burada sadece üç ay kaldıktan sonra Giray Bulak'ın teknik direktörlükten ayrılmasıyla kendisi de görevinden ayrıldı.