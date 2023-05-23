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Yoğun bakımdaki Daum'dan ilk açıklama! Son durumu...

23.05.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Christoph Daum'un yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Tecrübeli teknik adam son durumuna dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Yoğun bakımdaki Daum'dan ilk açıklama! Son durumu...

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum'un geçtiğimiz günlerde New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıklanmıştı. Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, Alman basınından RTL'ye yaptığı açıklamada, "New York'ta bir hastanede yoğun bakımda yatıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakım haberi korku yaratan Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ziyareti sonrası gittiği New York'ta ilk tedavisi sonrası hemen özel bir uçakla Köln'e dönen Daum, Köln'deki bir sağlık kliniğinde tedavi altına alındı. 69 yaşındaki teknik adam, tedavisiyle alakalı; 'Bugün kemoterapim ikinci kez başlıyor.' sözlerini kullandı.

ZATÜRRE TEŞHİSİ KONDU

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Daum, oğlu Jean-Paul'un mezuniyet partisine katılmak üzere gittiği New York'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye yatırılmış ve zatürre teşhisi koyulmuştu Daum, New York'ta dört gün hastanede kalıp bu pazartesi günü Köln'e dönmüş ve doktorunun isteğiyle Köln'de hastaneye yatırıldı.

'DAHA İYİYE GİDİYORUM'

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69 yaşındaki tecrübeli teknik adam son durumuyla alakalı, 'Tüm ilaçlarımı aldım ve iyi beslendim. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü bir gün geçirdiğinizde her zaman ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemli.' ifadelerini kullandı.

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