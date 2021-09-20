YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor

20.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren İsmail Kahriman: - "İnsanın yemek yerken ikinci bir oksijene ihtiyaç duyması kadar zor bir şey var mı? Oksijeni takmazsan yemek yiyemiyorsun. Bu süreçte nefes almayı özledim" - Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu: - "Yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde tek doz aşılı veya aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızı görüyoruz"

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören 55 yaşındaki İsmail Kahriman, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 aşısı yaptırmayan inşaat ustası İsmail Kahriman, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Gemerek Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan PCR testi pozitif çıkan Kahriman, artan şikayetleri nedeniyle Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kahriman, yaşadığı sıkıntılı süreci AA muhabirine anlattı.

Kovid-19'a yakalanmayacağını düşündüğünü belirten Kahriman, "Hastalık bir yerden gelip beni buldu. Ne yaparsan yap, hiç ummadığımız taraftan geliyor, ummadığımız taraftan da sizi vuruyor." dedi.

Kahriman, aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu dile getirerek, "Maalesef aşı olmadım. Sosyal medyada çok çelişki vardı. O çelişkileri bir türlü kafamda gideremedim. Hangisine inanacağımı şaşırdım. Bu nedenle büyük çelişkide kaldım. Aşı olmayanlar her işlerini bırakıp aşı olsunlar. Aşı olsaydım bu durumda olmayacaktım, hastalığı daha kolay atlatacaktım." diye konuştu.

Bu süreçte sağlıkçıların cansiparane çalışmalarını hastaneye yattıktan sonra daha iyi gördüğünü de vurgulayan Kahriman, "Hiçbir zaman yanımdan ayrılmadılar. Onlar bana ne kadar destek olduysa ben de onların bir dediklerini ikiletmemeye çalışıyorum. İnsanın sesinin kesilmesi kadar zor bir şey yok. İnsanın yemek yerken ikinci bir oksijene ihtiyaç duyması kadar zor bir şey var mı? Oksijeni takmazsan yemek yiyemiyorsun. Bu süreçte nefes almayı özledim." ifadelerini kullandı.

- Yoğun bakımlardaki hastalar yüzde 90'ın üzerinde aşısız veya tek doz aşılı

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu ise salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurguladı.

Aşılamada da belirli bir yol alındığını söyleyen Sarıismailoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı şu anda elimizdeki en kuvvetli silah. Hastanede yatan hastalarımıza baktığımız zaman yüzde 80'inin aşısız olduğunu veya tek doz aşılı olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde tek doz aşılı veya aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızı görüyoruz. Aşı kesinlikle hastaneye yatışta, özelikle yoğun bakıma düşüşte, ölümleri önlemede belirgin oranda fayda gösteriyor. Yoğun bakımda yatan tüm aşısız hastaların ilk cümleleri 'keşke' oluyor. Hastaneye geldikten sonra hepsi de 'biraz daha bekleyim dedim, çevremden duyduklarım, sosyal medyadan okuduklarım beni tedirgin etti, alerjim vardı yaptırma dediler' diyor. 'Keşke, keşke, keşke' ile başlayan onlarca cümle kuruyorlar."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
Sivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandıSivas'taki Kale Projesi kazılarında Selçuklu sarayı izlerine rastlandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:11
Öğle
12:30
İkindi
15:56
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Anıl Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.