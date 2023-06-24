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Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi! ''Dualarınızı esirgemeyin''

24.06.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un entübe edildiği haberleri tüm hayranlarını üzdü. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'a dostlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Usta sanatçının eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdiler.

Yoğun bakımdaki Özkan Uğur'un ailesinden açıklama geldi! ''Dualarınızı esirgemeyin''

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.

özkan uğur 2

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi ve Uğur, Nisan 2022'de hastalığının nüksettiğini duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken usta sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Usta sanatçının ailesi bugün yazılı bir açıklama yaptı ve 69 yaşındaki Özkan Uğur’un sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdir. İşte o açıklama:

özkan uğur açıklama

“Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah… Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur…”

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