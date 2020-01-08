Yoğun yağmur ve kar Adana’da etkisini sürdürüyor

Adana’nın Toroslardaki ilçeleri yoğun kar yağışı altında kalırken, ovada da şiddetli yağmur, su baskınlarına ve sele yol açıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ’ye bağlı ekipler 24 saat çalışarak, vatandaşın mağduriyetini en aza indirmeye gayret ediyor. Karataş’ta tarım arazilerinde ve bazı yerleşim birimlerinde uğranılan zararı yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halkın yanında olduklarını söyledi.

Adana’yı bir süredir etkisi altına alan yoğun yağış, dün itibariyle yeniden şiddetlendi ve özellikle Karataş ilçesinde taşkınlara neden oldu. Bölgede incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş’ta, Tuzla’da, Karagöçer mevkiinde ve çeşitli köylerde sorunları yerinde inceledi, vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlk olarak Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz’u ziyaret eden ve bilgi alan Başkan Zeydan Karalar, halkın yanında olduklarını söyledi.

Tarlalar su altında

Başkan Zeydan Karalar, “Karataş halkına, Adana’ya geçmiş olsun. Problemleri ve uğranılan zararı yerinde görmek için Karataş’tayız. Yağış tarım arazilerinde de zarara neden oldu. Tarlalar şiddetli yağış nedeniyle adeta göle dönüştü. Devletimiz, vatandaşımızın uğradığı zararla ilgili gerekeni yapacaktır, yapıyor da zaten. Biz vatandaşımızın yanındayız. Afet niteliği taşıyan yağmurun neden olduğu su baskınlarına müdahale etmek için belediye ve ASKİ ekiplerimiz ile birlikte Karataş İlçemizdeyiz. Yağmurun etkilerini elimizden geldiğince en aza indirmek için çalışıyoruz. Geçmiş olsun Karataş” dedi.