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Yoğurdun bilinmeyen faydaları! Her gün bir bardak yoğurt tüketmek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Yüzlerce yıldır tüketilen ve soframızdan eksik etmediğimiz yoğurdun vücuda sağladığı faydaları ne kadar biliyoruz? Besleyici olan ve sağlık açısından sayısız faydası olan yoğurdun kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı bilimsel olarak kanıtlı. Peki yoğun başka yararları neler?

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılan popüler bir süt ürünüdür. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere, sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eden 'yoğurt kültürleri' denir.

Bu işlem, süt proteinlerinin kesilmesine neden olan ve yoğurda benzersiz lezzet ve dokusunu veren bir madde olan laktik asit üretir.

Her çeşit sütten yoğurt yapılabilir. Yağsız sütten yapılan çeşitler yağsız kabul edilirken, tam yağlı sütten yapılanlar tam yağlı olarak kabul edilir.

Renklendirici eklenmemiş sade yoğurt, keskin bir tada sahip beyaz, kalın bir sıvıdır. Ne yazık ki bazı ticari marka ürünler, şeker ve yapay tatlar gibi ek bileşenler içerir. Bu yoğurtlar sağlığınız için iyi değil. Bu yüzden ev yoğurdu yemeniz ya da satın aldığınız yoğurtların etiketlerinden emin olmanız sağladığı faydalardan yararlanmanız açısından oldukça önemlidir.

YOĞURDUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besin maddesini içerir. Sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli bir mineral olan kalsiyum içerdiği bilinmektedir. Sadece bir fincan günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 49'unu karşılar.

Ayrıca, her ikisi de kalp hastalığına ve belirli nöral tüp doğum kusurlarına karşı koruyabilen B vitaminleri, özellikle B12 vitamini ve riboflavin bakımından yüksektir.

Bir bardak günlük fosfor ihtiyacınızın yüzde 38'ini, magnezyum için yüzde12'sini ve potasyum için yüzde 18'ini sağlar. Bu mineraller, kan basıncını, metabolizmayı ve kemik sağlığını düzenlemek gibi çeşitli biyolojik işlemler için gereklidir.

ZENGİN PROTEİN KAYNAĞI

Yoğurt, 200 gram başına yaklaşık 12 gram ile etkileyici miktarda protein sağlar.

Proteinin, enerji harcamanızı veya gün boyunca yaktığınız kalori miktarını artırarak metabolizmayı desteklediği gösterilmiştir.

Yeterli protein almak, tokluğa işaret eden hormonların üretimini artırdığı için iştahın düzenlenmesi için de önemlidir. Genel olarak tükettiğiniz kalori miktarını otomatik olarak azaltabilir, bu da kilo kontrolü için faydalıdır.

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GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Düzenli olarak yoğurt tüketmek özellikle probiyotik içeriyorsa bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve bir hastalığa yakalanma olasılığınızı azaltabilir.

Probiyotiklerin, viral enfeksiyonlardan bağırsak rahatsızlıklarına kadar çeşitli sağlık durumlarıyla bağlantılı iltihabı azalttığı gösterilmiştir.

Araştırmalar, bazı durumlarda probiyotiklerin soğuk algınlığının görülme sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya da yardımcı olabileceğini gösteriyor.

OSTEOPOROZA KARŞI KORUYABİLİR

Yoğurt, kalsiyum, protein, potasyum, fosfor ve bazen D vitamini dahil olmak üzere kemik sağlığını korumak için bazı temel besinler içerir.

Bu vitamin ve minerallerin tümü, özellikle kemiklerin zayıflamasıyla karakterize bir durum olan osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Yaşlılarda yaygındır.

Osteoporozlu bireyler düşük kemik yoğunluğuna sahiptir ve daha yüksek kemik kırığı riski altındadır.

KALP SAĞLIĞINA FAYDALI OLABİLİR

Yoğurdun yağ içeriği, sağlıklı olmasının genellikle tartışmalı olmasının nedenlerinden biridir. Az miktarda tekli doymamış yağ asitleri içeren çoğunlukla doymuş yağ içerir. Doymuş yağın daha önce kalp hastalığına neden olduğuna inanılıyordu, ancak mevcut araştırmalar durumun böyle olmadığını gösteriyor. Bazı araştırmalar, tam yağlı süt ürünlerinden doymuş yağ alımının, kalp sağlığını koruyabilecek "iyi" HDL kolesterolü artırdığını göstermektedir.

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