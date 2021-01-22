Yoğurdun bilinmeyen faydaları! Her gün bir bardak yoğurt tüketmek...

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılan popüler bir süt ürünüdür. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere, sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eden 'yoğurt kültürleri' denir.

Bu işlem, süt proteinlerinin kesilmesine neden olan ve yoğurda benzersiz lezzet ve dokusunu veren bir madde olan laktik asit üretir.

Her çeşit sütten yoğurt yapılabilir. Yağsız sütten yapılan çeşitler yağsız kabul edilirken, tam yağlı sütten yapılanlar tam yağlı olarak kabul edilir.

Renklendirici eklenmemiş sade yoğurt, keskin bir tada sahip beyaz, kalın bir sıvıdır. Ne yazık ki bazı ticari marka ürünler, şeker ve yapay tatlar gibi ek bileşenler içerir. Bu yoğurtlar sağlığınız için iyi değil. Bu yüzden ev yoğurdu yemeniz ya da satın aldığınız yoğurtların etiketlerinden emin olmanız sağladığı faydalardan yararlanmanız açısından oldukça önemlidir.

YOĞURDUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besin maddesini içerir. Sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli bir mineral olan kalsiyum içerdiği bilinmektedir. Sadece bir fincan günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde 49'unu karşılar.