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Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Mis gibi kokusuyla tadı damağınızda kalacak

Betül Songur Betül Songur 04.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Yoğurt çorbası nasıl yapılır diye merak edenler için şimdiden söyleyelim oldukça kolay bir tarif sizi bekliyor. Pirinç, yoğurt, yağ ve su ile hazırlayacağınız lezzetli bir yoğurt çorbası elde etmek için en önemli unsur ise nanenin unutulmaması. 100 gramında 75 kalori bulunan yoğurt çorbası hafif bir çorba tarifi olduğundan diyet yapanların da vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki lezzetli bir yoğurt çorbası tarifi için nasıl bir yol izlenmesi gerekir? İşte videolu yoğurt çorbası tarifi...

Kolayca hazırlayabileceğiniz yoğurt çorbası tarifi doyurucu ve besleyici bir çorba olduğundan tüketilmesi yararlı bir besin olarak görülür. Zamanı olmayan ancak sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyenler için keyifle tüketecekleri bir çorba olan yoğurt çorbası yapılırken nasıl bir tarif uygulanmalıdır? Kalsiyum ve protein kaynağı olan bu çorba, içindeki yoğurt sayesinde yararlı bakterilerin de vücuda alınmasını sağlar. Probiyotik özelliği sayesinde mide ve bağırsak sistemini olumlu etkileyen yoğurt çorbası; kalsiyum, B-2 vitamini, B-12, potasyum ve magnezyum da içerir.

YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yoğurt,
  • 1 çay bardağı pirinç,
  • 3 çorba kaşığı tereyağ,
  • Tuz,
  • 1 çorba kaşığı nane,
  • 6 subardağı kaynar su.

Tarifi:

  • Pirinci ayıklayın ve yıkayın.
  • Yoğurdu tencereye alıp karıştırın, pirinci ekleyin ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.
  • Kaynayınca altını kısın ve 2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Kaynar suyu ekleyin ve pirinçler uzayıp pişinceye kadar arada karıştırarak pişirin.
  • Tuzunu ekleyin.
  • Tereyağında hafifçe yaktığınız naneyi, ister tencereye, ister kaseye aldığınız çorbaların üzerine paylaştırın.
  • Sıcak olarak servis yapın.
  • Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI BESİN DEĞERLERİ

100 gramında 75 kalori bulunan yoğurt çorbası, besin değerleri açısından özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin korunması için oldukça faydalıdır.

Kalori 75 kcal
Karbonhidrat 9.6 gram
Lif 0.3 gram
Protein 2.1 gram
Yağ 3.0 gram
Kolesterol 24.5 mg
A Vitamini 31.5 IU
C Vitamini 0.2 mg
Kalsiyum 31.0 mg
Demir 0.3 mg

YOĞURDUN FAYDALARI

  • Kas ve sinir sistemini güçlendirir,
  • Vücut direncini artırır,
  • Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur,
  • Kemikleri güçlendirir.

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