Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Mis gibi kokusuyla tadı damağınızda kalacak

Kolayca hazırlayabileceğiniz yoğurt çorbası tarifi doyurucu ve besleyici bir çorba olduğundan tüketilmesi yararlı bir besin olarak görülür. Zamanı olmayan ancak sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyenler için keyifle tüketecekleri bir çorba olan yoğurt çorbası yapılırken nasıl bir tarif uygulanmalıdır? Kalsiyum ve protein kaynağı olan bu çorba, içindeki yoğurt sayesinde yararlı bakterilerin de vücuda alınmasını sağlar. Probiyotik özelliği sayesinde mide ve bağırsak sistemini olumlu etkileyen yoğurt çorbası; kalsiyum, B-2 vitamini, B-12, potasyum ve magnezyum da içerir.
100 gramında 75 kalori bulunan yoğurt çorbası, besin değerleri açısından özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin korunması için oldukça faydalıdır.
Kalori 75 kcal
Karbonhidrat 9.6 gram
Lif 0.3 gram
Protein 2.1 gram
Yağ 3.0 gram
Kolesterol 24.5 mg
A Vitamini 31.5 IU
C Vitamini 0.2 mg
Kalsiyum 31.0 mg
Demir 0.3 mg
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