Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Mis gibi kokusuyla tadı damağınızda kalacak

Kolayca hazırlayabileceğiniz yoğurt çorbası tarifi doyurucu ve besleyici bir çorba olduğundan tüketilmesi yararlı bir besin olarak görülür. Zamanı olmayan ancak sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyenler için keyifle tüketecekleri bir çorba olan yoğurt çorbası yapılırken nasıl bir tarif uygulanmalıdır? Kalsiyum ve protein kaynağı olan bu çorba, içindeki yoğurt sayesinde yararlı bakterilerin de vücuda alınmasını sağlar. Probiyotik özelliği sayesinde mide ve bağırsak sistemini olumlu etkileyen yoğurt çorbası; kalsiyum, B-2 vitamini, B-12, potasyum ve magnezyum da içerir.

YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt,

1 çay bardağı pirinç,

3 çorba kaşığı tereyağ,

Tuz,

1 çorba kaşığı nane,

6 subardağı kaynar su.

Tarifi:

Pirinci ayıklayın ve yıkayın.

Yoğurdu tencereye alıp karıştırın, pirinci ekleyin ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Kaynayınca altını kısın ve 2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Kaynar suyu ekleyin ve pirinçler uzayıp pişinceye kadar arada karıştırarak pişirin.

Tuzunu ekleyin.

Tereyağında hafifçe yaktığınız naneyi, ister tencereye, ister kaseye aldığınız çorbaların üzerine paylaştırın.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI BESİN DEĞERLERİ

100 gramında 75 kalori bulunan yoğurt çorbası, besin değerleri açısından özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin korunması için oldukça faydalıdır.

Kalori 75 kcal

Karbonhidrat 9.6 gram

Lif 0.3 gram

Protein 2.1 gram

Yağ 3.0 gram

Kolesterol 24.5 mg

A Vitamini 31.5 IU

C Vitamini 0.2 mg

Kalsiyum 31.0 mg

Demir 0.3 mg

YOĞURDUN FAYDALARI