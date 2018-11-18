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Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 18.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en önemli parçalarından biri olan yoğurt, çorbalarımızda da kullanılan özel bir malzemedir. Yoğurt çorbası ya da diğer adlarıyla yayla çorbası ve ayran çorbası sık sık, özellikle de kış aylarında yapılan bir yemektir. Peki yoğurt çorbası nasıl ve hangi farklı şekillerde yapılır? İşte nefis bir yoğurt çorbası tarifi ve farklı yoğurt çorbası tarifleri...

Yoğurt çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak lezzetli yoğurt çorbası nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Türkiye’ye özgü bir gıda olan yoğurt Türk mutfağında başlangıçlardan tatlılara, böreklerden çorbalara pek çok yemeğimizin malzemesidir. Yoğurt çorbası da Türk mutfağının sevilen çorba tariflerinden biridir. Haberimizde nefis yoğurt çorbası tarifi ile yoğurt çorbasının çeşitli alternatiflerini paylaştık.

Yayla çorbası veya ayran çorbası da denilen yoğurt çorbası genellikle pirinç, un, yumurta ve tabii ki yoğurt ile yapılır. Yoğurt çorbasının şehriyeli, erişteli ve nohutlu çeşitleri de vardır. Yazımızda klasik yoğurt çorbası tarifi ile yoğurt çorbası kaç kalori sorusunun cevabını ve nohutlu, şehriyeli yoğurt çorbası tariflerini bulabilirsiniz. Ayrıca videolu tarif ile yoğurt çorbasının nasıl yapıldığını canlı olarak izleyebilir, adımları takip edebilirsiniz.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ (PİRİNÇLİ)

Klasik pirinçli yoğurt çorbası yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 4 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 3 buçuk su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (üzerine)
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane (üzerine)

Yapımı: Yoğurt çorbasının yapımına pirinçleri pişirmekle başlıyoruz. Bunun için pirinçleri bir tencereye alın ve 3 buçuk su bardağı su ile pirinçleri yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Bu sırada başka bir kapta ise 1 su bardağı süzme yoğurt,1 yemek kaşığı un ve yarım su bardağı yoğurdu karıştırıp çırpın. Unun topak topak kalmaması için iyice çırpıp unu dağıtmaya çalışın.

Haşlanmakta olan pirinçlerin suyundan alıp yoğurt karışımına yedirin. Bu işlemi birkaç kepçe daha tekrarladıktan sonra pirinç suyunu yoğurt karışımını azar azar ve yavaş yavaş ocakta pirinçlerin haşlandığı tencereye dökün ve bu sırada sürekli karıştırın. Yani terbiye edin. Yoğurt karışımını çok hızlı ilave ederseniz istenilen kıvamı elde edemeyebilirsiniz.

Çorba kaynadıktan sonra 1 çay kaşığı tuz serpin ve ocaktan alın.

Bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine 1 tatlı kaşığı kuru nane ekleyip karıştırın. Bu karışımı çorbanın üzerine döküp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

NOHUTLU YOĞURT ÇORBASI

Yoğurt ile yapabileceğiniz alternatif bir çorba da nohutlu yoğurt çorbasıdır. Nohutlu Yoğurt çorbası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 4 su bardağı su
  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • Tuz

Nohutlu yoğurt çorbası yapımına ilk olarak 1 su bardağı nohudu haşlayarak başlayın. Nohutları haşlamadan önceki geceden ıslatırsanız vakit kazanırsınız.

Nohutlar haşlanırken 1 su bardağı yoğurt, 2 çorba kaşığı un ve 1 yumurtayı bir kaba koyup mikser yardımıyla iyice karıştırıp çırpın.

Karışımı çorbayı yapacağınız tencereye alın ve 1 su bardağı haşlanmış nohudu ve 4 su bardağı suyu bu tencereye ilave edin. Kısık ateşte çorba koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirin.

Çorbayı servis etmeden önce 1 çorba kaşığı tereyağını tavada eritip içine 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı nane ekleyerek hazırlayacağınız sosu çorbanın üzerine dökün. İsterseniz sosu çorbayı kaselere koyduktan sonra ayı ayrı kaselere de dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

Pirinç kullanmak istemezseniz yoğurt çorbasını şehriyeli de yapabilirsiniz. Şehriyeli yoğurt çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • 1 çay bardağı arpa şehriye
  • 3,5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (üzeri için)

Şehriyeli yoğurt çorbasının yapımında özel bir farklılık bulunmuyor. Sadece klasik tariften farklı olarak tencereye 3 buçuk su bardağı suya şehriyeleri atıp tencerenin kapağını kapatmadan kısık ateşte pişirin.

Şehriyeler yumuşayana kadar pişerken ayrı bir kapta 1 yumurta, 1 su bardağı yoğurt ve 2 yemek kaşığı unu karıştırıp iyice çırpın. Şimdi sıra terbiyeye geldi. Ardından şehriyelerin kaynadığı sudan bir kepçe alıp yoğurda katın ve gene çırpın.

Yoğurda birkaç kepçe daha su ekledikten sonra bu karışımı şehriyelerin kaynadığı tencereye çok yavaş ve azar azar dökün. Bunu yaparken de sürekli karıştırın. Böylece çorba suyunu yoğurt ile terbiye etmiş oluyoruz.

Yoğurt tam olarak nüfuz ettikten sonra biraz daha pişirin ve istediğiniz kıvamı alınca da ocağın altını kapatın. Diğer yoğurt çorbası tariflerinde de olduğu gibi servis etmeden önce 1 çay kaşığı toz kırmızı biberi tereyağında eritip sos olarak çorbanın üzerinde gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.

YOĞURT ÇORBASI TARİFİ VİDEOLU ANLATIM

Yoğurt çorbasının nasıl yapıldığını adım adım canlı izlemek isterseniz yoğurt çorbası yapımı videomuzdan faydalanabilirsiniz. Videodaki adımları takip ederek sıcacık, nefis bir çorba yapabilirsiniz. Videodaki tarifte kullanılan malzemeler şunlardır:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • 1 çorba kaşığı nane
  • 6 su bardağı kaynar su


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