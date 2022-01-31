YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yoğurtla hangi tatlıları yapabilirim diye düşünenler için 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifi

Yoğurtla hangi tatlıları yapabilirim diye düşünenler için 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifi

31.01.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt için sütün geldiği en lezzetli nokta diyebiliriz. Mantı, çorba, salata gibi birçok yemeğe eşlik eden yoğurt, girdiği tariflere de lezzet katıyor. Tek başına yemesi bile oldukça keyifli olan yoğurt, tatlılara girdiğinde neler olur öğrenmek ister misiniz? Öyleyse gelin 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifine beraber göz atalım.

Yoğurtla hangi tatlıları yapabilirim diye düşünenler için 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifi

Ara öğünlerinizde tek başına veya ana yemeklerinizin eşlikçisi olarak tercih edebileceğiniz yoğurtla birçok tatlı yapabilirsiniz. Şifa ve enerji deposu bu besinle hangi tatlıları yapabilirsiniz gelin inceleyelim.

YOĞURTLU MÜSLİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı taze yaban mersini

  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 su bardağı sade müsli

  • 2 su bardağı süzme yoğurt

  • Yarım çay bardağı ceviz içi

  • 2 yemek kaşığı kuru üzüm

  • 2 yemek kaşığı krema

  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

  • Yoğurt, pudra şekeri ve kremayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

  • Ardından kuru üzümleri ılık suda biraz şişirin.

  • Cevizleri iri parçalar olarak kalacak şekilde rondodan geçirin.

  • Cam servis kasesinin tabanına yoğurtlu karışımdan biraz dökün.

  • Üzerine ılık suda bekletip süzdüğünüz kuru üzümleri, ceviz içini, müsliyi, taze yaban mersinini ve yulaf ezmesini ekleyin.

  • Üzerine tekrar yoğurtlu karışımdan dökün ve aynı işlemleri tekrarlayın.

  • Süslemek için küçük küçük doğradığınız çilek ya da muzları serpiştirin.

İZMİR BOMBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1/2 su bardağı ılık su

  • 1,5 su bardağı un

  • Kabartma tozu

  • Yoğurt

  • Tuz

  • Sürülebilir çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Çikolatayı yuvarlayarak tepsiye dizin ve buzdolabına koyun.

  • Geri kalan malzemeleri iyice yoğurduktan sonra yağladığınız mutfak tezgahının üzerine alıp yoğurmaya devam edin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ince ince açın.

  • İçine dondurduğunuz çikolatadan koyun. Geri kalan hamura da aynı işlemi uygulayın.

  • Kızgın yağda kızartın.

SAĞLIKLI KUP TARİFİ

MALZEMELER

  • 25 gram kaju

  • 50 gram böğürtlen

  • 100 gram mısır gevreği

  • 100 gram yaban mersini

  • 250 gram süzme yoğurt

  • 1 adet çubuk vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Vanilyayı ortadan ikiye bölerek tanelerini yoğurdun içine atın ve karıştırın. Daha sonra dinlenmesi için yoğurdu buzdolabına koyun.

  • Geri kalan meyveleri iyice yıkayın ve kurulayın.

  • Tatlı kuplarının tabanına 2 kaşık vanilya taneli yoğurttan koyup üzerine mısır gevreği ve meyveleri ekleyin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şerbetli tatlıseverlere özel: HurmisaŞerbetli tatlıseverlere özel: Hurmisa
Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...
Tatlı olarak yiyoruz ama... Bir de çorbasını deneyin!Tatlı olarak yiyoruz ama... Bir de çorbasını deneyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Gelen mesajı eşini etiketleyerek ifşa etti!

Gelen mesajı eşini etiketleyerek ifşa etti!

İddialı yarışmacı sürgün adasında! Survivor konseyde sürpriz karar

İddialı yarışmacı sürgün adasında! Survivor konseyde sürpriz karar

Sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı!

Sır gibi sakladığı aşkı da oyuncu çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

Sevgilisi makyaj mı yaptı? "Kafayı yemişsiniz"

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu?

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

'Kritik seviye' dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.