Yoğurtla hangi tatlıları yapabilirim diye düşünenler için 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifi

Ara öğünlerinizde tek başına veya ana yemeklerinizin eşlikçisi olarak tercih edebileceğiniz yoğurtla birçok tatlı yapabilirsiniz. Şifa ve enerji deposu bu besinle hangi tatlıları yapabilirsiniz gelin inceleyelim.

YOĞURTLU MÜSLİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı taze yaban mersini

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı sade müsli

2 su bardağı süzme yoğurt

Yarım çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı krema

3 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Yoğurt, pudra şekeri ve kremayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ardından kuru üzümleri ılık suda biraz şişirin.

Cevizleri iri parçalar olarak kalacak şekilde rondodan geçirin.

Cam servis kasesinin tabanına yoğurtlu karışımdan biraz dökün.

Üzerine ılık suda bekletip süzdüğünüz kuru üzümleri, ceviz içini, müsliyi, taze yaban mersinini ve yulaf ezmesini ekleyin.

Üzerine tekrar yoğurtlu karışımdan dökün ve aynı işlemleri tekrarlayın.

Süslemek için küçük küçük doğradığınız çilek ya da muzları serpiştirin.

İZMİR BOMBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1/2 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı un

Kabartma tozu

Yoğurt

Tuz

Sürülebilir çikolata

HAZIRLANIŞI

Çikolatayı yuvarlayarak tepsiye dizin ve buzdolabına koyun.

Geri kalan malzemeleri iyice yoğurduktan sonra yağladığınız mutfak tezgahının üzerine alıp yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ince ince açın.

İçine dondurduğunuz çikolatadan koyun. Geri kalan hamura da aynı işlemi uygulayın.

Kızgın yağda kızartın.

SAĞLIKLI KUP TARİFİ

MALZEMELER

25 gram kaju

50 gram böğürtlen

100 gram mısır gevreği

100 gram yaban mersini

250 gram süzme yoğurt

1 adet çubuk vanilya

HAZIRLANIŞI

Vanilyayı ortadan ikiye bölerek tanelerini yoğurdun içine atın ve karıştırın. Daha sonra dinlenmesi için yoğurdu buzdolabına koyun.

Geri kalan meyveleri iyice yıkayın ve kurulayın.

Tatlı kuplarının tabanına 2 kaşık vanilya taneli yoğurttan koyup üzerine mısır gevreği ve meyveleri ekleyin.



