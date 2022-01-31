Yoğurtla hangi tatlıları yapabilirim diye düşünenler için 3 farklı yoğurtlu tatlı tarifi

Ara öğünlerinizde tek başına veya ana yemeklerinizin eşlikçisi olarak tercih edebileceğiniz yoğurtla birçok tatlı yapabilirsiniz. Şifa ve enerji deposu bu besinle hangi tatlıları yapabilirsiniz gelin inceleyelim.
MALZEMELER
Yarım su bardağı taze yaban mersini
Yarım su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı sade müsli
2 su bardağı süzme yoğurt
Yarım çay bardağı ceviz içi
2 yemek kaşığı kuru üzüm
2 yemek kaşığı krema
HAZIRLANIŞI
Yoğurt, pudra şekeri ve kremayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Ardından kuru üzümleri ılık suda biraz şişirin.
Cevizleri iri parçalar olarak kalacak şekilde rondodan geçirin.
Cam servis kasesinin tabanına yoğurtlu karışımdan biraz dökün.
Üzerine ılık suda bekletip süzdüğünüz kuru üzümleri, ceviz içini, müsliyi, taze yaban mersinini ve yulaf ezmesini ekleyin.
Üzerine tekrar yoğurtlu karışımdan dökün ve aynı işlemleri tekrarlayın.
MALZEMELER
1 çay kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
1/2 su bardağı ılık su
1,5 su bardağı un
Kabartma tozu
Yoğurt
Tuz
HAZIRLANIŞI
Çikolatayı yuvarlayarak tepsiye dizin ve buzdolabına koyun.
Geri kalan malzemeleri iyice yoğurduktan sonra yağladığınız mutfak tezgahının üzerine alıp yoğurmaya devam edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve ince ince açın.
İçine dondurduğunuz çikolatadan koyun. Geri kalan hamura da aynı işlemi uygulayın.
MALZEMELER
25 gram kaju
50 gram böğürtlen
100 gram mısır gevreği
100 gram yaban mersini
250 gram süzme yoğurt
HAZIRLANIŞI
Vanilyayı ortadan ikiye bölerek tanelerini yoğurdun içine atın ve karıştırın. Daha sonra dinlenmesi için yoğurdu buzdolabına koyun.
Geri kalan meyveleri iyice yıkayın ve kurulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum