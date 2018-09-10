Yoğurtla tüketildiğinde akciğerleri temizliyor

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…

Kemikleri güçlendirir

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

Öksürüğe iyi gelir

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kabızlığı önler

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

Kan kolesterolünü kontrol eder

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

Akciğerleri temizliyor

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.



