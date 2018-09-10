YEMEK

Yoğurtla tüketildiğinde akciğerleri temizliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengin bir besin türü olan keçiboynuzunun faydalarını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Günlük beslenme rutinlerinize eklemeniz gereken keçiboynuzunun faydaları neler, gelin birlikte göz atalım.

Yoğurtla tüketildiğinde akciğerleri temizliyor

İçerdiği besin değerleri açısından oldukça zengin bir yiyecek türü olan keçiboynuzunu süt ile birlikte tükettiğinizde faydalarına inanamayacaksınız. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu değerleri içermesi ile ilgi çekici bir besine dönüşen keçiboynuzun faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…

Kemikleri güçlendirir

keçiboynuzu

Keçiboynuzunun faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ilk sıralarda yer alıyor. Kadınlarda ileri yaşlarda görülen kemik erimesini önleyen keçiboynuzu içerdiği yoğun kalsiyum içeriği ile de çocuklarda kemikleri güçlendirici bir etkiye sahip.

Öksürüğe iyi gelir

pekmez

Balgam söktürücü özelliği ile dikkat çeken keçiboynuzunu süt ile birlikte tüketerek öksürük sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Kabızlığı önler

boynuz

Keçiboynuzunun içerdiği besin değerleri arasında yer alan posa kabızlığı önlemesinin yanı sıra sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile de dikkat çekiyor.

Kan kolesterolünü kontrol eder

pekmezli

Yapılana araştırmalara göre kan kolesterolünü dengeleyici bir etkiye sahip olan keçiboynuzu 2 ay boyunca süt, su ve yoğurt ile birlikte tüketildiğinde kan kolesterol değerlerini normale indiriyor.

Akciğerleri temizliyor

Özellikle sigara içenler için oldukça etkili bir yiyecek olan keçiboynuzu sigaranın verdiği hasarı temizliyor. Akciğerleri güçlendiren keçiboynuzu özütünü her sabah aç karnına yoğurtla karıştırıp tüketebilirsiniz.


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